Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщает пресс-служба Кремля, были обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине.

«Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию», — говорится в заявлении.

Российская сторона при этом отметила, что, по последней информации, эти студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию.

«Ответственность в данном случае полностью лежит на киевских властях», — подчёркивается в заявлении.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины.