Канцлер ФРГ Шольц: санкции против России можно снять только по согласованию с Украиной

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Санкции Евросоюза против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер ФРГ Шольц: санкции против России можно снять только по согласованию с Украиной
  • AP

«Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие ещё это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России», — сказал немецкий политик в интервью Stern.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее отметил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Как писала газета Handelsblatt, планы ЕС отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы, а у немецких властей недостаточно альтернативных источников энергоресурсов.

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