Гендиректор Coca-Cola прокомментировал возможность полного ухода компании из России

Генеральный директор компании по производству безалкогольных напитков The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.

Как сообщает РИА Новости, в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров Куинси заявил, что отделение компании в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент».

При этом, по его словам, возможный уход компании не сможет оказать влияние на внешнюю политику России.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — пояснил Куинси.

Ранее компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.