Гендиректор Coca-Cola прокомментировал возможность полного ухода компании из России

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Генеральный директор компании по производству безалкогольных напитков The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.
Гендиректор Coca-Cola прокомментировал возможность полного ухода компании из России
  • Gettyimages.ru
  • © Ramin Talaie

Как сообщает РИА Новости, в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров Куинси заявил, что отделение компании в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент».

При этом, по его словам, возможный уход компании не сможет оказать влияние на внешнюю политику России.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — пояснил Куинси.

Ранее компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

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