Гендиректор Coca-Cola прокомментировал возможность полного ухода компании из России
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Как сообщает РИА Новости, в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров Куинси заявил, что отделение компании в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент».
При этом, по его словам, возможный уход компании не сможет оказать влияние на внешнюю политику России.
«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — пояснил Куинси.
Ранее компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.