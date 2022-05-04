Сенатор Джабаров: все иллюзии о свободе слова на Западе развеялись

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT введение МИД Великобритании санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.

«Запад давным-давно себя раскрыл. Он никогда не был за свободу слова. Он был за свободу такого слова, которая поддерживает его политику», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, представители западного мира считают враждебным любое мнение, не совпадающее с их позицией.

«Все иллюзии о свободе слова, о демократии на Западе — это всего лишь иллюзии, которые развеялись, они больше никого не способны удивить», — заключил парламентарий.

Ранее в Великобритании сообщили о введении санкций против RT и Sputnik.

Под санкции также подпали ВГТРК, информационное агентство «ИнфоРос», военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, специальный корреспондент Дмитрий Стешин, а также другие СМИ и журналисты.