Сенатор Джабаров: все иллюзии о свободе слова на Западе развеялись

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Дарья Ускова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT введение МИД Великобритании санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.
Сенатор Джабаров: все иллюзии о свободе слова на Западе развеялись
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Запад давным-давно себя раскрыл. Он никогда не был за свободу слова. Он был за свободу такого слова, которая поддерживает его политику», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, представители западного мира считают враждебным любое мнение, не совпадающее с их позицией.

«Все иллюзии о свободе слова, о демократии на Западе — это всего лишь иллюзии, которые развеялись, они больше никого не способны удивить», — заключил парламентарий.

Ранее в Великобритании сообщили о введении санкций против RT и Sputnik.

Под санкции также подпали ВГТРК, информационное агентство «ИнфоРос», военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, специальный корреспондент Дмитрий Стешин, а также другие СМИ и журналисты.

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