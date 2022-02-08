Захарова отметила большое количество западных наград у RT в сфере журналистики

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что RT и его сотрудники получают множество западных наград в сфере журналистики, что говорит о профессионализме СМИ.
Захарова отметила большое количество западных наград у RT в сфере журналистики
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«Коль скоро германские партнёры (не только официальные лица, но и журналисты) равняются на высокие западные демократические стандарты в сфере журналистики, они бы могли заметить, что журналисты RT и сам канал получают западные премии в сфере журналистики», — отметила она.

Таким образом Захарова высказалась в том числе о словах Союза журналистов Германии по поводу RT.

«Телеканал RT многократно получал самые престижные премии — не российские, а зарубежные — в сфере журналистики. Второй момент — сколько раз он номинировался. Премии не получает, но сколько было номинаций. Вряд ли номинировали людей, которые выдают себя за журналистов, но журналистами не являются», — подчеркнула она.

В декабре сообщалось, что креативные проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевали 14 наград престижной премии в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции Clio Entertainment.

Также 13 декабря 2021 года стало известно, что RT на испанском языке стал обладателем двух премий Клуба журналистов Мексики. Награды завоевали информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж RT Reporta «Сексуальное рабство. Заложницы бедности» о торговле людьми в штате Флорида.

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