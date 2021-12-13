RT на испанском завоевал две премии Клуба журналистов Мексики

RT на испанском языке стал обладателем двух премий Клуба журналистов Мексики. Награды завоевали информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж RT Reporta «Сексуальное рабство. Заложницы бедности» о торговле людьми в штате Флорида, США.

В номинации «Информационная программа» победителем стал проект Ahí les va. В цикле программ ведущая Инна Афиногенова предлагает критический анализ и ироничный взгляд на политические события в Латинской Америке и мире. Число просмотров программы на YouTube приближается к 100 млн.

В категории «Репортаж-расследование» жюри признало лучшим документальный фильм RT «Сексуальное рабство. Заложницы бедности» о торговле людьми в Майами. Корреспондент RT поговорил с жертвами секс-индустрии, а также встретился с представителями властей и общественных организаций, которые оказывают помощь этим людям.

Сайт RT на испанском обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb). Больше всего сайт испанской версии RT посещают пользователи из Мексики.

RТ Español набрал более 4 млрд просмотров на YouTube, сохраняя лидерство среди новостных каналов, вещающих на испанском языке. RT занимает первое место по просмотрам среди испаноязычных каналов на YouTube в разделе «Новости и политика» (Tubular Labs). На Facebook RT на испанском опережает по числу подписчиков BBC и CNN.

RT стал 11-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики. В 2019 году RT получил две награды, в том числе «За рост в области мультимедиа и разнообразие контента высокой социальной значимости». В 2017 году RT на испанском стал обладателем четырёх премий, в том числе «За рост и борьбу за свободу слова» и «За вклад в многообразие точек зрения». В 2016 году телеканал получил премию «За лучшее информационное освещение». В 2014 и 2015 годах RT на испанском дважды был признан лучшим телевизионным каналом.

Премия Клуба журналистов Мексики существует с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области журналистики по всему миру.