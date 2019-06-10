RT завоевал две премии клуба журналистов Мексики

RT на испанском языке стал обладателем двух премий Клуба журналистов Мексики. Телеканал получил высшую награду «За рост в области мультимедиа и разнообразие контента высокой социальной значимости». Также премии удостоен авторский видеоблог мексиканского журналиста и политолога Джона Акермана на сайте RT.

«С момента основания RT завоевал симпатии во всем мире. Для многих эта платформа стала источником, предлагающим альтернативную точку зрения на события. Работа таких журналистов, как Джон Акерман, и таких СМИ, как RT, помогает преодолеть одностороннее видение мировых событий», — сказала генеральный секретарь Клуба Журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера.

«В эпоху гаджетов и соцсетей у нас появилось больше возможностей, чтобы рассказывать зрителям о происходящем в мире. Мы не боимся экспериментировать с новыми форматами, стараемся отслеживать и предсказывать тренды», — отметила руководитель вещания RT на испанском языке Виктория Воронцова.

По данным SimilarWeb, испанская версия RT обходит по посещаемости испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов, включая BBC, CNN, Euronews, France 24 и латиноамериканский канал TeleSur. Больше всего сайт испанской версии RT посещают пользователи из Мексики.

В своем видеоблоге «Битва за Мексику» на сайте RT журналист и профессор Национального университета Мексики Джон Акерман предлагает критический взгляд на общественно-политическую жизнь в Латинской Америке и мире.

RT четыре года подряд становился лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики. В 2017 году RT на испанском языке стал обладателем четырех премий Клуба, в том числе «За рост и борьбу за свободу слова» и «За вклад в многообразие точек зрения». В 2016 году RT на испанском языке получил премию «За лучшее информационное освещение» — жюри отметило репортажи RT из Сирии. В 2014 и 2015 годах RT на испанском языке дважды был признан «Лучшим телевизионным каналом».

Премия Клуба журналистов Мексики существует с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены Клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.