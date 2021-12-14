Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 14 наград премии Clio Entertainment

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Креативные проекты RT, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завоевали 14 наград престижной премии в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции Clio Entertainment.
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 14 наград премии Clio Entertainment

    Масштабный документальный соцмедиапроект RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube, получил две бронзовые награды, в том числе в номинации «Телевидение/стриминг: Кампания социального контента» (Television/Streaming: Social Media Social Content Campaign).

    Документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), удостоен трёх серебряных наград и одной бронзовой.

    Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» также получила три серебра и одну бронзу. В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

    Проект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, завоевал одну серебряную и две бронзовые награды. Проект сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Сайт проекта «Бесконечное письмо: веб-версия» получил ещё одну серебряную награду.

    Clio Entertainment — одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года. В жюри премии входят представители Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Universal Pictures и других крупнейших производителей контента.

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