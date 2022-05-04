Песков: страны Запада вынуждены платить большую цену за санкции против России
- РИА Новости
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«В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. В попытке нанести ущерб нам им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают», — заявил он на брифинге с журналистами.
Песков добавил, что стоимость ограничительных мер для граждан Европы будет расти каждый день.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.