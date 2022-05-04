Песков: страны Запада вынуждены платить большую цену за санкции против России

Соединённые Штаты и европейские страны в попытке нанести ущерб России санкциями вынуждены платить большую цену, которая возрастает с каждым днём для жителей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. В попытке нанести ущерб нам им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что стоимость ограничительных мер для граждан Европы будет расти каждый день.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.