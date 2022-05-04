Захарова прокомментировала подготовку ЕС новых антироссийских санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала подготовку в Евросоюзе нового пакета антироссийских санкций.

«Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать», — заявила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.