МИД России ответил на «антиисторические» заявления израильского министра Лапида о евреях
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В интервью итальянской телекомпании Mediaset российский министр ответил на аргументы журналиста о том, что «Зеленский — еврей», который «опровергает» позицию России относительно нацификации на Украине.
Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит», а «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого израильский министр Лапид сказал, что «евреи не уничтожали сами себя во время холокоста», а «обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев».
В российском МИД, комментируя попытки оспорить наличие неонацистов на Украине, назвали несостоятельным и лукавым приведение в качестве аргумента еврейского происхождения Владимира Зеленского.
«История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами», — говорится в сообщении, опубликованном официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
МИД напомнил, что в Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов — «юденратов», — некоторые из которых «запомнились совершенно чудовищными деяниями».
«Якуб Лейкин в Варшаве вёл слежку за евреями и обо всём докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто, есть множество свидетельств его слов», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что остаётся только согласиться с профессором истории Тель-Авивского университета Хавой Дрейфусом в том, что пособничество евреев в холокосте — «маргинальный феномен» (но не табу и является предметом исследований).
«При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — сказали в МИД России.
2 мая стало известно, что в МИД Израиля вызвали посла России Анатолия Викторова с просьбой разъяснить недавнее высказывание Лаврова.
После этого Яир Лапид потребовал от российской стороны принести извинения за высказывание министра.