МИД России ответил на «антиисторические» заявления израильского министра Лапида о евреях

МИД России ответил на «антиисторические» заявления израильского министра иностранных дел Яира Лапида, которые, как считают в Москве, во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля «на поддержку неонацистского режима в Киеве». Израильскому министру предложили обратить внимание на ряд исторических фактов, которые объясняют недавние высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset российский министр ответил на аргументы журналиста о том, что «Зеленский — еврей», который «опровергает» позицию России относительно нацификации на Украине.

Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит», а «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

После этого израильский министр Лапид сказал, что «евреи не уничтожали сами себя во время холокоста», а «обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев».

В российском МИД, комментируя попытки оспорить наличие неонацистов на Украине, назвали несостоятельным и лукавым приведение в качестве аргумента еврейского происхождения Владимира Зеленского.

«История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами», — говорится в сообщении, опубликованном официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

МИД напомнил, что в Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов — «юденратов», — некоторые из которых «запомнились совершенно чудовищными деяниями».

«Якуб Лейкин в Варшаве вёл слежку за евреями и обо всём докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто, есть множество свидетельств его слов», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что остаётся только согласиться с профессором истории Тель-Авивского университета Хавой Дрейфусом в том, что пособничество евреев в холокосте — «маргинальный феномен» (но не табу и является предметом исследований).

«При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — сказали в МИД России.

2 мая стало известно, что в МИД Израиля вызвали посла России Анатолия Викторова с просьбой разъяснить недавнее высказывание Лаврова.

После этого Яир Лапид потребовал от российской стороны принести извинения за высказывание министра.