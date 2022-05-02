В Белом доме заявили о поддержке Байденом идеи вступления Финляндии в НАТО
- AFP
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», — приводит её слова ТАСС.
Она отметила, что также в Белом доме поддерживают любые решения со стороны финских властей и других стран о подаче заявки на вступление в НАТО.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.
В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.