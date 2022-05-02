В Белом доме заявили о поддержке Байденом идеи вступления Финляндии в НАТО

Американский президент Джо Байден по-прежнему поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и инициативу о включении Финляндии в Североатлантический альянс, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что также в Белом доме поддерживают любые решения со стороны финских властей и других стран о подаче заявки на вступление в НАТО.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.