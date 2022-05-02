В Белом доме заявили о поддержке Байденом идеи вступления Финляндии в НАТО

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден по-прежнему поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и инициативу о включении Финляндии в Североатлантический альянс, несмотря на ситуацию вокруг Украины.
В Белом доме заявили о поддержке Байденом идеи вступления Финляндии в НАТО
  • AFP

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что также в Белом доме поддерживают любые решения со стороны финских властей и других стран о подаче заявки на вступление в НАТО.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

В Кремле заявили, что альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить