Политолог Бальбек отреагировал на заявление о «попытке России разделить ЕС»

Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что требование России платить за газ в рублях в Еврокомиссии считают «попыткой разделить Евросоюз».

«Нам нет дела до внутренних противоречий ЕС. Это наш газ, и мы решаем, кто и как будет за него платить», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что российская сторона не станет подстраиваться под невыгодные ей условия.

По мнению политолога, заявление о России как о «ненадёжном поставщике» на фоне заморозки российских активов в Европе является некорректным.

Ранее в ЕК пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублями.

Также отмечено, что «прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу расценивается как то, что Россия — ненадёжный поставщик».