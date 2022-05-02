Политолог Бальбек отреагировал на заявление о «попытке России разделить ЕС»
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«Нам нет дела до внутренних противоречий ЕС. Это наш газ, и мы решаем, кто и как будет за него платить», — сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что российская сторона не станет подстраиваться под невыгодные ей условия.
По мнению политолога, заявление о России как о «ненадёжном поставщике» на фоне заморозки российских активов в Европе является некорректным.
Ранее в ЕК пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублями.
Также отмечено, что «прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу расценивается как то, что Россия — ненадёжный поставщик».