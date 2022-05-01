WP: у Европы недостаточно альтернатив, чтобы без проблем заменить газ из России

Европейские страны обладают недостаточным количеством альтернатив, которые смогли бы заменить поставки российского природного газа и не допустить серьёзных экономических проблем будущей зимой.

Об этом информирует газета The Washington Post.

«Согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру», — говорится в статье.

Как отмечается, в ближайшей перспективе не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки природного газа.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от поставок российского природного газа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.