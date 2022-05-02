Политолог Шаповалов: Польша стремится к дальнейшей эскалации в отношениях Запада и России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о том, что Варшава продолжает настаивать на новых антироссийских санкциях, в первую очередь, направленных на энергоресурсы и финансы.

Политолог заявил, что позиция, которую транслирует Польша, не соответствует действительности, поскольку, официально отказавшись от российского газа, страна «продолжает получать его реверсом».

«Необходимо подчеркнуть, что Польша очень хотела на протяжении многих лет стать основным сателлитом США в Европе, на это было направлено много усилий», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что ещё в период президентства в США Дональда Трампа Польша обращалась к американской стороне с просьбой разместить на своей территории американскую военную базу.

«Фактически Польша добивается от Соединённых Штатов эксклюзивного права быть главным орудием политики Штатов в Европе, в значительной степени она в этом преуспела... Антироссийские заявления Польши — это то, что хотел бы услышать Вашингтон», — пояснил Шаповалов.

Польские власти стремятся к дальнейшей эскалации в отношениях Запада и России, считает специалист.

Ранее в Польше продолжили настаивать на введении новых антироссийских санкций.