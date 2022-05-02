В Польше продолжили настаивать на введении новых антироссийских санкций

Польша продолжает настаивать на новых антироссийских санкциях, в первую очередь, направленных на энергоресурсы и финансы, заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые... Эмбарго должно быть введено как можно скорее», — цитирует его РИА Новости.

По словам Яблоньского, в случае препятствий из-за отсутствия диверсификации в некоторых странах, необходимо ввести переходные меры таможенного или другого характера, которые бы «отбивали охоту обходить санкции».

Он выступил за введение финансовых рестрикций плоть до конфискации денежных средств.

Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил об отсутствии пока желаемого эффекта от антироссийских санкций, введённых Западом.