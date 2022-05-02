На Тайване ищут возможность получения альтернативного оружия из-за задержек поставок из США

Минобороны Тайваня изучает возможность получения альтернативных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц из США.

Как сообщает ТАСС, на острове мотивировали это необходимостью «удовлетворения реальных оперативных потребностей для обороны». Бюджетное предложение, предположительно, будет представлено на рассмотрение парламента после проведения консультаций с США.

Ранее в Вашингтоне уведомили Тайвань о возможной задержке поставок на остров 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Тайваню «жизненно важно» иметь вооружение для своей защиты.

Вместе с тем помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.