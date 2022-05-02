На Тайване ищут возможность получения альтернативного оружия из-за задержек поставок из США
Как сообщает ТАСС, на острове мотивировали это необходимостью «удовлетворения реальных оперативных потребностей для обороны». Бюджетное предложение, предположительно, будет представлено на рассмотрение парламента после проведения консультаций с США.
Ранее в Вашингтоне уведомили Тайвань о возможной задержке поставок на остров 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года.
По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Тайваню «жизненно важно» иметь вооружение для своей защиты.
Вместе с тем помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают всё возможное, чтобы не допустить «воссоединения Тайваня с материковым Китаем» силовым путём.