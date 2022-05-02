Дмитрий Медведев: Украина всё более бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинская власть «всё более бесцеремонно» садится «на шею европейским спонсорам», а «украинские нацисты» будут лично «вести расправу» с европейскими руководителями, которые «не любят Украину в полную силу».
Дмитрий Медведев: Украина всё более бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам
  • РИА Новости

«Украина всё более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока ещё побаивается», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, понятно, что «всегда мало оружия, наёмников и денег».

«Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта «Миротворец» — сказал зампредседателя Совбеза.

Он напомнил, что туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан, которые «не любят Украину в полную силу».

Медведев также добавил, что такими темпами «прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками».

«Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!» — подытожил он.

Ранее глава СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «переходе границ». Как сообщала газета junge Welt, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.

Сам Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить