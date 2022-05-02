Дмитрий Медведев: Украина всё более бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинская власть «всё более бесцеремонно» садится «на шею европейским спонсорам», а «украинские нацисты» будут лично «вести расправу» с европейскими руководителями, которые «не любят Украину в полную силу».

«Украина всё более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока ещё побаивается», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, понятно, что «всегда мало оружия, наёмников и денег».

«Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта «Миротворец» — сказал зампредседателя Совбеза.

Он напомнил, что туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан, которые «не любят Украину в полную силу».

Медведев также добавил, что такими темпами «прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками».

«Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!» — подытожил он.

Ранее глава СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «переходе границ». Как сообщала газета junge Welt, риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.

Сам Мельник в эфире Deutschlandfunk заявил, что власти ФРГ оказывают недостаточную финансовую поддержку Киеву.