Лавров: Россия всегда прилагала усилия по неразвязыванию ядерной войны

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Россия никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил российских министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия никогда не прекращала усилий по достижению договорённостей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны», — сказал Лавров.

По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам повторить то, что сделали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году: принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Министр подчеркнул, что именно по инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление о недопустимости ядерной войны.

Ранее глава российской дипломатии отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Посол США в России Джон Салливан в эфире CNN назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе атомной войны ядерным шантажом.

Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ядерному оружию принципиально отличаются.

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