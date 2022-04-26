Политолог Бальбек: позиции Москвы и Вашингтона по ядерному оружию принципиально отличаются

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек с беседе с RT прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны как принципиальной позиции России.

«Наша страна никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт. Принципиальное отличие позиции Москвы и Вашингтона в том, что мы держим ядерный арсенал для защиты нации, а они его рассматривают как фактор давления на мировое сообщество», — подчёркивает политолог.

Он также добавил, что от ядерного конфликта США удерживает только «гарантированный ответный ядерный удар».

«Сегодня США считают себя этакой современной Римской империей, которая может всем указывать и уничтожать кого захочет. Но они забыли, что конец Рима был бесславным: его смели те, кому надоело жить под чьей-то диктатурой», — напомнил Бальбек.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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