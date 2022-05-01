Протестующие пытались перекричать Шольца во время выступления

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Во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который говорил о военных поставках Киеву, граждане скандировали лозунг «Добиться мира без оружия!».
Протестующие пытались перекричать Шольца во время выступления
  • AP

Как отмечается, канцлер заявил под возгласы из толпы, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины «должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия».

«Этот взгляд устарел», — цитирует РИА Новости Шольца.

Как писал ранее журнал Der Spiegel, более 120 тыс. человек подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять на Украину тяжёлые вооружения.

28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.

Как сообщал Die Zeit, около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за её позиции по ситуации на Украине и поставке тяжёлого вооружения Киеву.

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