Протестующие пытались перекричать Шольца во время выступления
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Как отмечается, канцлер заявил под возгласы из толпы, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины «должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия».
«Этот взгляд устарел», — цитирует РИА Новости Шольца.
Как писал ранее журнал Der Spiegel, более 120 тыс. человек подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять на Украину тяжёлые вооружения.
28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.
Как сообщал Die Zeit, около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за её позиции по ситуации на Украине и поставке тяжёлого вооружения Киеву.