Der Spiegel: более 120 000 человек подписали призыв к Шольцу не поставлять Украине оружие

Более 120 тыс. человек подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять на Украину тяжёлые вооружения. Авторами обращения выступили 28 немецких знаменитостей, пишет журнал Der Spiegel.

В письме авторы предостерегают Шольца об опасности третьей мировой войны.

«Мы надеемся, что вы вернётесь к своей первоначальной позиции и не будете больше поставлять тяжёлые вооружения Украине ни прямо, ни косвенно. Мы настоятельно призываем вас, напротив, сделать всё возможное, чтобы обеспечить скорейшее прекращение огня и компромисс, который смогут принять обе стороны», — говорится в обращении, которое цитирует ИноТВ.

По мнению авторов письма, поставка на Украину тяжёлых вооружений могла бы сделать саму Германию участницей конфликта, а «российский ответный ход может привести к возникновению ситуации взаимопомощи по договору о НАТО и, таким образом, к непосредственной опасности мировой войны».

Среди подписантов — феминистка Алиса Шварцер, писатель Мартин Вальзер и научный журналист Ранга Йогешвар, а также писатель Александр Клуге, философ-правовед Райнхард Меркель, певец Райнхард Мей, артисты кабаре Герхард Польт и Дитер Нур, актёры Ларс Айдингер и Эдгар Зельге и писательница Юли Цее.

28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к кабмину ФРГ поставить на Украину тяжёлое вооружение.

Как сообщал Die Zeit, около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок из-за её позиции по ситуации на Украине и поставке тяжёлого вооружения Киеву.