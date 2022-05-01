Юрист Ярмуш раскритиковала принятый в США закон о направлении Украине арестованных активов

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Дарья Ускова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT принятый палатой представителей США закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Юрист Ярмуш раскритиковала принятый в США закон о направлении Украине арестованных активов
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«С точки зрения международного права и внутреннего законодательства всех цивилизованных государств такой отъём частной собственности неприемлем. Сейчас ни в одной стране нет законодательства, которое позволяло бы так арестовывать имущество — просто из-за того, что у человека есть гражданство России», — пояснила Ярмуш.

По её мнению, действия американских властей являются декларацией того, что любое имущество, которое принадлежит гражданам Российской Федерации, может быть изъято. За изъятием собственности следует экспроприация — присвоение частной собственности.

«За американцами, конечно, последуют европейские страны, которые сейчас на уровне Европейского парламента, как по кальке, пишут этот же закон», — рассказала собеседница RT.

Она подчеркнула, что принятый закон также противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Право собственности защищалось на протяжении веков, но сейчас всё ломается, и собственность россиян можно просто отнять. К сожалению, это реальность», — отметила юрист.

Ранее в США приняли закон, который предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства или незаконных действий.

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