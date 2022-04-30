Аналитик Фролов объяснил заявление главы Минфина Германии об отказе оплаты газа в рублях

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Полина Полетаева
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Министерства финансов Германии Кристиана Линдера о том, что страна не планирует и в будущем платить за газ в рублях.
Аналитик Фролов объяснил заявление главы Минфина Германии об отказе оплаты газа в рублях
  • AP
  • © Martin Meissner

«Начнём с того, что министр финансов Германии не имеет никакого отношения к контрактам, которые подписываются частными компаниями для покупки российского газа. Сейчас есть вопрос к Еврокомиссии... Частные немецкие и прочие европейские компании интересует простой вопрос: «Не сочтут ли европейские власти нарушением санкций покупку газа по той схеме, на которой настаивает Россия». Больше ни от кого никаких комментариев не требуется», — считает аналитик.

По его мнению, заявления о том, что Германия будет избавляться от энергетической зависимости от России, направлены на граждан ФРГ.

«Это попытка руководства Германии объяснить своим избирателям и гражданам страны, почему им будет плохо на протяжении как минимум 2022 года. То есть это не про российский газ и не про российскую нефть, это про их внутренние дела», — добавил Фролов.

Он также отметил, что если немецкие компании не будут платить за российский газ по предложенной схеме, то «Газпром» не будет иметь права поставлять этим компаниям газ.

«Если «Газпром» не будет поставлять газ немецким компаниям, то в Германии десятки тысяч людей окажутся без работы, а страна лишится части отраслей своей промышленности. И это не мои слова, это слова немецких промышленников и представителей профсоюзов», — заключил собеседник RT.

Ранее Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях.

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