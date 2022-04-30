Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях
- Gettyimages.ru
- © Sergey Lykov / EyeEm
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждает он.
По его словам, в Берлине предпринимают действия для того, чтобы «как можно скорее стать независимыми» в вопросе поставок энергоносителей из России.
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.
Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.