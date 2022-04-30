Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линдер заявил, что не планирует и в будущем платить за газ в рублях. Об этом он написал в своём Twitter.

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждает он.

По его словам, в Берлине предпринимают действия для того, чтобы «как можно скорее стать независимыми» в вопросе поставок энергоносителей из России.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.