Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях

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Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линдер заявил, что не планирует и в будущем платить за газ в рублях. Об этом он написал в своём Twitter.
Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена и в будущем платить за газ в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Lykov / EyeEm

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждает он.

По его словам, в Берлине предпринимают действия для того, чтобы «как можно скорее стать независимыми» в вопросе поставок энергоносителей из России.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

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