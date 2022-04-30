Politico: Германия поддержала санкции ЕС в отношении атомной энергетики России

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Германия поддержала требования о введении санкций против российской ядерной отрасли.

Об этом пишет газета Politico.

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на российский уран», — говорится в сообщении.

По данным издания, тот факт, что ФРГ, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, делает возможность их введения более вероятной.

Как уточняется, многие депутаты Европарламента также просили включить российскую ядерную отрасль в санкции ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию поддержать антироссийские санкции, которые ЕС намеревается «поддерживать в течение длительного времени».

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе: промышленность Германии нуждается в российских ресурсах.

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