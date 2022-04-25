Опрос: около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители

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Около 40% компаний в Германии уже ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители.
Опрос: около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители
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Как пишет ТАСС со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo по заказу Фонда «Семейные предприятия».

В материале говорится, что, так как многие компании заключили долгосрочные контракты на поставку, повышение цен не везде оказывает немедленное влияние.

Четверть компаний ожидают, что столкнутся с бременем ценового шока во второй половине текущего года.

Ещё четверть опрошенных фирм полагают, что это произойдёт в 2023 году.

Около 46% компаний заявили, что планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что эмбарго на импорт российского газа может привести к серьёзному энергетическому кризису в ряде стран Евросоюза.

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич также прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» идею Европы о нефтяном эмбарго.

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