Опрос: около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители

Около 40% компаний в Германии уже ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители.

Как пишет ТАСС со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo по заказу Фонда «Семейные предприятия».

В материале говорится, что, так как многие компании заключили долгосрочные контракты на поставку, повышение цен не везде оказывает немедленное влияние.

Четверть компаний ожидают, что столкнутся с бременем ценового шока во второй половине текущего года.

Ещё четверть опрошенных фирм полагают, что это произойдёт в 2023 году.

Около 46% компаний заявили, что планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что эмбарго на импорт российского газа может привести к серьёзному энергетическому кризису в ряде стран Евросоюза.

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич также прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» идею Европы о нефтяном эмбарго.