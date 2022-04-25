Глава ЕК призвала Индию «поддержать долгосрочные санкции» против России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию поддержать антироссийские санкции, которые ЕС намеревается «поддерживать в течение длительного времени».
Глава ЕК призвала Индию «поддержать долгосрочные санкции» против России
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Мы разработали санкции (против России. — RT) таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени. И мы призываем Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать эти меры», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен на международной политологической конференции «Диалог Райсина», открывшейся в понедельник в Нью-Дели.

Она отметила, что ЕС считает специальную военную операцию России на Украине угрозой своей безопасности.

Ранее журнал The Economist сообщал, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против России.

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