NHK: в Японии нашли фрагменты похожего на KAZU 1 судна

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Участвующие в поисках пропавшего у острова Хоккайдо круизного судна KAZU 1 Силы самообороны Японии обнаружили с помощью подводных камер на дне похожие на корабль фрагменты.

По данным телеканала NHK, детали находятся в районе водопада на глубине 100 метров.

Уточняется, что изначально судно подало сигнал бедствия именно из этого района. Кроме того, на фрагментах читаются буквы Z, U и цифра 1.

Японская служба безопасности на море предположила, что эти фрагменты могут принадлежать пропавшему круизному кораблю.

Ранее сообщалось, что число жертв инцидента с судном KAZU 1 в Японии, которое затонуло в минувшие выходные у берегов острова Хоккайдо, возросло до 14.

Всего на борту корабля находились 26 человек.

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