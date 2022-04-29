NHK: в Японии нашли фрагменты похожего на KAZU 1 судна
По данным телеканала NHK, детали находятся в районе водопада на глубине 100 метров.
Уточняется, что изначально судно подало сигнал бедствия именно из этого района. Кроме того, на фрагментах читаются буквы Z, U и цифра 1.
Японская служба безопасности на море предположила, что эти фрагменты могут принадлежать пропавшему круизному кораблю.
Ранее сообщалось, что число жертв инцидента с судном KAZU 1 в Японии, которое затонуло в минувшие выходные у берегов острова Хоккайдо, возросло до 14.
Всего на борту корабля находились 26 человек.