В Японии сообщили о гибели 11 человек в результате инцидента с круизным судном

Власти Японии подтвердили гибель 11 человек, которые ранее были обнаружены у берегов северного острова Хоккайдо в районе исчезновения круизного судна KAZU 1.

Ранее в районе исчезновения судна был обнаружен ребёнок без сознания.

Как сообщает NHK, ребёнок скончался в больнице.

Сотрудники береговой охраны продолжают поиски затонувшего судна, пассажиров и членов экипажа.

По данным телеканала, всего на борту судна было 26 человек.

23 апреля стало известно, что сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1.