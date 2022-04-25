В Японии сообщили о гибели 11 человек в результате инцидента с круизным судном
Ранее в районе исчезновения судна был обнаружен ребёнок без сознания.
Как сообщает NHK, ребёнок скончался в больнице.
Сотрудники береговой охраны продолжают поиски затонувшего судна, пассажиров и членов экипажа.
По данным телеканала, всего на борту судна было 26 человек.
23 апреля стало известно, что сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1.