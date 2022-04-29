В Японии сообщили о гибели 14 человек с круизного судна

Число жертв инцидента с круизным судном KAZU 1 в Японии, которое затонуло на минувших выходных в берегов острова Хоккайдо, возросло до 14 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала NHK, все эти люди погибли.

Ранее власти Японии подтвердили гибель 11 человек, которые были обнаружены у берегов северного острова Хоккайдо.

Всего на борту судна были 26 человек.