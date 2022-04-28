Франция возмутилась прекращением работы французских СМИ в Мали и потребовала свободы слова

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Франция выразила «глубочайшую обеспокоенность» решением властей Мали об окончательном прекращении работы французского новостного телеканала France 24 и радиостанции RFI в стране. Как заявили в Париже, это «серьёзная атака на свободу прессы и свободу слова».
Франция возмутилась прекращением работы французских СМИ в Мали и потребовала свободы слова
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«Столкнувшись с растущими ограничениями на свободу выражения мнений и свободу прессы как онлайн, так и офлайн, а также распространением манипуляций с информацией, Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе прессы, свободе выражения мнений и защите журналистов», — говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел.

Вместе с тем во Франции орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал расследование в отношении подачи информации каналом RT France.

Также на территории Франции стал недоступен канал RT France в мессенджере Telegram, а 30 марта стало известно, что банк Société Générale заблокировал личные зарплатные счета некоторых сотрудников RT France.

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