В RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора в отношении телеканала

Руководитель RT France Ксения Фёдорова прокомментировала опубликованное в журнале Challenges сообщение о расследовании французского регулятора в отношении телеканала.

«Орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom (бывший Высший совет по аудиовизуальным средствам. — RT) начал расследование в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета. Несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «жёлтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике», — говорится в материале французского журнала.

Руководитель RT France Ксения Фёдорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции.

«Очевидно, что это спланированная акция, так как информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определённых тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идёт о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идёт именно о подаче информации», — заявила она.

Фёдорова отметила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.

2 февраля стало известно, что, согласно решению немецкого регулятора MABB, вещание RT DE должно быть запрещено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение немецкого регулятора в отношении RT DE является посягательством на свободу слова.