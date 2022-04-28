Российский лётчик Ярошенко назвал дело против него в США сфабрикованным

Российский лётчик Константин Ярошенко, который вернулся в Москву после 12 лет заключения в американской тюрьме, в интервью RT назвал возбуждённое против него в США дело сфабрикованным.

По его словам, «это была чисто подстава, провокация для достижения нужных только американским властям целей и задач».

«Всё дело фабриковалось в отношении меня... чтобы я стал маленьким звеном в большой цепи, насколько я знаю, по дискредитации российского правительства», — сказал Ярошенко.

Также он заявил, что все обвинения в его адрес являются «лишь ширмой для прикрытия реальных намерений, которые пытались осуществить власти США».

Ранее Ярошенко рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».

Также в интервью RT он заявил, что будет пытаться осудить правительство Соединённых Штатов за совершённые против него действия.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.