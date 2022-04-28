Российский лётчик Ярошенко назвал дело против него в США сфабрикованным

Короткая ссылка
Российский лётчик Константин Ярошенко, который вернулся в Москву после 12 лет заключения в американской тюрьме, в интервью RT назвал возбуждённое против него в США дело сфабрикованным.
Российский лётчик Ярошенко назвал дело против него в США сфабрикованным
  • РИА Новости

По его словам, «это была чисто подстава, провокация для достижения нужных только американским властям целей и задач».

«Всё дело фабриковалось в отношении меня... чтобы я стал маленьким звеном в большой цепи, насколько я знаю, по дискредитации российского правительства», — сказал Ярошенко.

Также он заявил, что все обвинения в его адрес являются «лишь ширмой для прикрытия реальных намерений, которые пытались осуществить власти США».

Ранее Ярошенко рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».

Также в интервью RT он заявил, что будет пытаться осудить правительство Соединённых Штатов за совершённые против него действия.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить