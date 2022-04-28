Российский лётчик Ярошенко назвал дело против него в США сфабрикованным
- РИА Новости
По его словам, «это была чисто подстава, провокация для достижения нужных только американским властям целей и задач».
«Всё дело фабриковалось в отношении меня... чтобы я стал маленьким звеном в большой цепи, насколько я знаю, по дискредитации российского правительства», — сказал Ярошенко.
Также он заявил, что все обвинения в его адрес являются «лишь ширмой для прикрытия реальных намерений, которые пытались осуществить власти США».
Ранее Ярошенко рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».
Также в интервью RT он заявил, что будет пытаться осудить правительство Соединённых Штатов за совершённые против него действия.
27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.