Вернувшийся из США Ярошенко рассказал, что после задержания его пытали «жестоко и профессионально»

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Российский лётчик Константин Ярошенко, который провёл 12 лет в тюрьме США, рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».
Вернувшийся из США Ярошенко рассказал, что после задержания его пытали «жестоко и профессионально»
  • РИА Новости

«Я был похищен властями США, спецслужбами и DEA и NSA Либерии 28 мая 2010 года с территории отеля. Потом был вывезен на территорию штаба NSA Либерии, там находилась комната пыток, где меня пытали в течение двух с половиной дней, с нечеловеческими физическими и психологическими пытками», — рассказал мужчина.

В какой-то момент «уже не хотелось приходить в себя», добавил Ярошенко.

«Всё-таки выстоял, выжил. Пытали брутально, пытали профессионально: они знали, как бить, где бить, чтобы я был живой, чтобы потом со мной можно было иметь дело. Били по пяткам, выбили зубы, отбили внутренние органы, поломали кости на ногах. Брутально всё было, очень брутально», — отметил россиянин.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

В этот же день стало известно, что Ярошенко вернулся в Москву и встретился с семьёй.

Мужчина заявил о желании привлечь власти США к ответственности через российские суды.

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