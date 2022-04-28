Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности через российские суды

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого ранее осудили в США, а впоследствии обменяли на американца Тревора Рида, заявил о желании привлечь власти США к ответственности через российские суды.

Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Я бы хотел всё-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединённые Штаты произвели в отношении меня. Я бы хотел каким-нибудь путём это дело продолжить в юридическим плане через наши суды, чтобы показать не только России, но и всему мировому сообществу, что сделали в отношении меня власти США», — отметил Ярошенко.

Ранее, после возвращения в Россию, лётчик заявил, что его пытали в США.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

В этот же день стало известно, что Ярошенко вернулся в Москву и встретился с семьёй.