Ярошенко после возвращения в Россию заявил, что его пытали в США

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Российский лётчик Константин Ярошенко, который ранее был осуждён в США, после возвращения в Москву заявил в эфире телеканала «Россия 1», что его пытали в США.
Ярошенко после возвращения в Россию заявил, что его пытали в США
  • РИА Новости

По словам Ярошенко, его здоровье «конечно, не очень».

«Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ярошенко вернулся в Москву и встретился с семьёй.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

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