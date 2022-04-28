Ярошенко заявил, что будет пытаться осудить правительство США за совершённые против него действия

Освобождённый из заключения в США Константин Ярошенко в интервью RT заявил, что будет пытаться осудить правительство Соединённых Штатов за совершённые против него действия.

«Я буду, конечно, пытаться осудить правительство США за деяния, которые они совершили в отношении меня, то же самое как правительство Либерии, я буду пытаться», — сказал он.

Ярошенко заявил, что хотел бы довести до всего мира, что творят власти США на территории третьих стран вне их юрисдикции.

«Я бы хотел довести это до всего мира, пытаться юридическим путём на территории Российской Федерации, и если, конечно, примут дело — на рассмотрение в международных судах, если получится», — заявил российский лётчик.

Ярошенко добавил, что «прекрасно понимает, что сейчас все эти международные организации являются американскими марионетками, которые выполняют их указы».

Кроме того, Ярошенко заявил о двойных стандартах США.

Также Ярошенко рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.

В этот же день стало известно, что Ярошенко вернулся в Москву и встретился с семьёй.