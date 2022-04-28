Ярошенко рассказал, что помогло ему выстоять в тяжёлой ситуации во время заключения в США

Вернувшийся в Россию после 12 лет заключения в США лётчик Константин Ярошенко рассказал в интервью RT, что помогло ему выстоять в это тяжёлое время.

«Вера в русский народ, в российское правительство и российского президента. Только лишь эта вера помогла выстоять в этой очень тяжёлой ситуации», — сказал он.

Также Ярошенко заявил, что «все эти годы выдержать» ему помогала поддержка близких, семьи, российского народа, правительства и российских дипломатов.

«И вера в то, что я рано или поздно окажусь дома, в то, что за меня будут бороться до конца. И благодаря усилиям наших дипломатов и лично нашего президента Владимира Владимировича я всё-таки оказался (здесь. — RT)», — добавил россиянин.

Ранее Ярошенко рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».

Также в интервью RT он заявил, что будет пытаться осудить правительство Соединённых Штатов за совершённые против него действия.

27 апреля МИД России сообщил, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко.