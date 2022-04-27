В правительстве Польши предложили Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе

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Польша предлагает Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.
В правительстве Польши предложили Еврокомиссии стать «стражником дерусификации» в Европе
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«Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будем солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации», — сказала она в сейме Польши.

Министр Москва предложила ЕК «поставить цели, планы, проценты», «собирать и выдавать квоты», а также собирать средства, чтобы затем «передать их на дерусификацию».

«Очень хорошая мысль. Это будет проверка, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности. Мы будем подавать такое предложение», — цитирует её РИА Новости.

18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики». По его словам, речь идёт в том числе об отказе от российских энергоносителей.

Кроме того, Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией, введя «торговую блокаду».

Как отмечал польский премьер-министр, русофобия стала мейнстримом в его стране.

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