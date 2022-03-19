Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.

По его словам, Польша предлагает запретить торговлю с Россией в дополнение к новым антироссийским санкциям.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.

Ранее Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».