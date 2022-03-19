Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.
Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
  • Gettyimages.ru

По его словам, Польша предлагает запретить торговлю с Россией в дополнение к новым антироссийским санкциям.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.

Ранее Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить