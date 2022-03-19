Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
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По его словам, Польша предлагает запретить торговлю с Россией в дополнение к новым антироссийским санкциям.
«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.
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