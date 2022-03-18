Премьер Польши Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».
Премьер Польши Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики»
  • AP

«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», — цитирует его РИА Новости.

По словам польского премьера, в частности, речь идёт об отказе от российских энергоносителей.

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