Юрист Ярмуш прокомментировала обмен Константина Ярошенко на американца Тревора Рида

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT сообщения об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

«Можно приветствовать этот шаг... Наконец, США услышали призыв Российской Федерации. Наши компетентные органы по дипломатическим каналам пытались повлиять на судебную систему и на систему исполнения уголовных наказаний в США и освободить нашего гражданина, который долгое время томился в застенках у американцев по надуманным обвинениям», — подчеркнула Ярмуш.

Она отметила, что подобное решение — «лучший подарок» семье, родственникам Ярошенко и многим гражданам России, которые наблюдали за его судьбой.

«Хорошо, что наши компетентные органы не забывали о Ярошенко и ему всячески помогали, и сейчас он вернётся домой», — добавила юрист.

Кроме того, она выразила надежду на то, что следующим шагом будет освобождение Виктора Бута.

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Посольство России в США в декабре прошлого года ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев.

Дипломаты сопроводили публикацию хештегами с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Виктора Бута, находящихся в тюрьмах США.