В Госдепе подтвердили возвращение американских дипломатов во Львов

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.
В Госдепе подтвердили возвращение американских дипломатов во Львов
  • AFP

«Я могу подтвердить, что заместитель главы миссии и сотрудники посольства сегодня посетили Львов, где продолжили сотрудничество с ключевыми украинскими партнёрами», — заявил Прайс.

Он отметил, что США намерены восстановить своё дипломатическое присутствие на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявили, что американские дипломатические работники могут вернуться в Киев на текущей неделе.

В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Кроме того, в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

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