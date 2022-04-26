В Госдепе подтвердили возвращение американских дипломатов во Львов

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил, что сотрудники американского посольства 26 апреля вернулись во Львов.

«Я могу подтвердить, что заместитель главы миссии и сотрудники посольства сегодня посетили Львов, где продолжили сотрудничество с ключевыми украинскими партнёрами», — заявил Прайс.

Он отметил, что США намерены восстановить своё дипломатическое присутствие на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявили, что американские дипломатические работники могут вернуться в Киев на текущей неделе.

В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Кроме того, в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.