В Госдепе подтвердили возвращение американских дипломатов во Львов
- AFP
«Я могу подтвердить, что заместитель главы миссии и сотрудники посольства сегодня посетили Львов, где продолжили сотрудничество с ключевыми украинскими партнёрами», — заявил Прайс.
Он отметил, что США намерены восстановить своё дипломатическое присутствие на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявили, что американские дипломатические работники могут вернуться в Киев на текущей неделе.
В конце февраля Госдепартамент призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Кроме того, в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.