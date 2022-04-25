Reuters: госсекретарь Блинкен и глава Минобороны США Остин посетили Киев

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин посетили с визитом Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Отмечается, что дипломаты провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявили о выделении Украине и другим странам региона помощи в размере $713 млн.

Блинкен и Остин также заявили, что американские дипломатические работники могут вернуться в Киев на текущей неделе.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

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