Политолог Сафонов назвал возможную цель взрывов в Приднестровье

Политолог Андрей Сафонов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» назвал возможную цель взрывов в Приднестровской Молдавской республике.

«Цель, очевидно, — это опоясать Россию либо кольцом режимов, которые ей враждебны, либо растянуть территории военных конфликтов и напряжённости в целом. Поэтому мне кажется, что это именно англосаксонская, англо-американская стратегия», — заявил он.

По мнению Сафонова, подобная стратегия может быть связана с визитом госсекретаря Энтони Блинкена и главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.