Политолог Сафонов назвал возможную цель взрывов в Приднестровье
- AFP
- © Handout / Transnistrian Interior Ministry
«Цель, очевидно, — это опоясать Россию либо кольцом режимов, которые ей враждебны, либо растянуть территории военных конфликтов и напряжённости в целом. Поэтому мне кажется, что это именно англосаксонская, англо-американская стратегия», — заявил он.
По мнению Сафонова, подобная стратегия может быть связана с визитом госсекретаря Энтони Блинкена и главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев.
26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.