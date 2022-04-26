Политолог Сафонов прокомментировал атаки в Приднестровье

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Политолог и приднестровский государственный и общественный деятель Андрей Сафонов в разговоре с RT прокомментировал ситуацию в регионе.
Политолог Сафонов прокомментировал атаки в Приднестровье
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«На мой взгляд, пока сложно сказать, кто конкретно и из каких спецслужб стоит за этими актами. Но обратим внимание на главных выгодоприобретателей. Дело в том, что несколько недель назад ПА Совета Европы объявила Россию оккупантом территории ПМР. А это означает, что фактически все, кто ненавидит Россию, приглашаются к совершению диверсионных акций на территории ПМР либо вообще к нападению на Приднестровье. А это укладывается в западную стратегию растягивания российских сил по всему периметру её границ. А если ещё точнее — по всему периметру границ бывшего СССР», — заявил Сафонов в беседе с RT.

Он напомнил, что в ПМР стоят российские миротворцы.

«У них есть своя задача — препятствовать любым попыткам нарушить мирное состояние дел на Днестре. Но, помимо них, есть ещё такие войска, как оперативная группа, которая представляет собой бывшую 14-ю общевойсковую армию России. И именно эти силы вместе с приднестровскими войсками в критический момент будут мешать тем, кто попытается превратить Днестр в зону нового конфликта.
Правда может оказаться такой, что мы всех аспектов сейчас до конца не представляем. Но дело в том, что мандат российской войсковой группы в том числе направлен на то, чтобы охранять склады с боеприпасами и вооружением, которые принадлежали ещё СССР. И с чьей бы стороны не возникала угроза, российские войска будут эти склады оберегать. И приднестровцы, естественно, тоже. В противном случае взрыв может быть такой мощности, что сильно пострадает и территория ПМР, и Молдавии, и Украины. Любой здравомыслящий человек такого исхода не захочет», — добавил он.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

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