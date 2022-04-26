Глава Пентагона считает, что Украина ещё раз попытается вступить в НАТО

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Министр обороны США Ллойд Остин допускает, что Украина в будущем «будет стремиться ещё раз подать заявку» на членство в НАТО.
Глава Пентагона считает, что Украина ещё раз попытается вступить в НАТО
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Об этом он сказал по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании военной помощи Киеву.

«Это будет суверенное решение (Киева). В будущем, если появится такая возможность, я думаю, Украина будет стремиться ещё раз подать заявку на членство в НАТО», — цитирует Остина ТАСС.

Как ранее заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, Киев не будет изменять прописанные в украинской Конституции пункты о планах вступить в Североатлантический альянс.

В МИД России после этого отметили, что те договорённости, которые так или иначе были предварительно не зафиксированы, но обговорены в ходе встреч между делегациями России и Украины, «дезавуировались тут же теми людьми, которые представляют киевский режим, но при этом к переговорщикам не относятся».

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что стране не войти в состав НАТО.

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