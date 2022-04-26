Патрушев допустил возникновение экономического и политического кризиса в Европе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что страны Европы ждёт глубокий экономический и политический кризис.

«Европу ждёт глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказываются на кошельке и настроениях европейцев», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.