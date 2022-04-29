В ЕС проверят готовность атомного сектора способствовать декарбонизации энергосистемы объединения

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Оксана Соломатина
В Евросоюзе планируют провести исследование, чтобы проверить степень готовности атомного сектора обеспечить декарбонизацию энергетической системы блока «перед лицом предстоящих проблем». Еврокомиссия опубликовала тендер, с которым ознакомился RT. Особое внимание в нём будет сосредоточено на периоде до начала 2030-х годов.
В ЕС проверят готовность атомного сектора способствовать декарбонизации энергосистемы объединения
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«В рамках этого исследования предполагается оценить степень готовности атомной отрасли ЕС (атомных энергопредприятий, проектировщиков, производителей оборудования, регулирующих органов и т. д.), чтобы перед лицом предстоящих проблем использовать возможности и способствовать безопасной декарбонизации энергетической системы ЕС на уровне всего европейского блока и государств-членов в период с настоящего времени до 2050 года», — отмечается в документе.

При этом «ввиду тех срочных мер, которые необходимо принять» в этой области, авторы тендера призывают сосредоточить внимание на периоде до начала 2030-х годов.

В ходе исследования подрядчику необходимо подготовить углублённый анализ отраслевых (атомная энергетика), макроэкономических и коммерческих данных (ВВП, занятость, модели финансирования нового строительства, бюджетные параметры и т. д.) стран — членов ЕС.

Предполагается изучить ситуацию во всех странах Евросоюза, однако в случае «затруднений со сбором данных» необходимо как минимум получить информацию о Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Литве, Польше, Нидерландах, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Подрядчик также должен проанализировать текущий и будущий потенциал Европы для строительства новых АЭС и изучить наличие испытательных установок для поддержки разработки концепций ядерных реакторов, следует из описания документа.

На проведение исследования ЕС выделит €175 тыс.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России.

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